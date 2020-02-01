https://news.day.az/society/1198966.html Чудовищное ДТП в Гёйгёле - погиб 1 человек, еще несколько ранены - ФОТО
Чудовищное ДТП в Гёйгёле - погиб 1 человек, еще несколько ранены - ФОТО
В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Йени Гызылджа.
В результате столкновения малогабаритного грузового автомобиля марки Ford с грузовой машиной ЗИЛ погиб 1 человек, еще несколько ранены.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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