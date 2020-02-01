В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Йени Гызылджа.

В результате столкновения малогабаритного грузового автомобиля марки Ford с грузовой машиной ЗИЛ погиб 1 человек, еще несколько ранены.

Выясняются обстоятельства ДТП.