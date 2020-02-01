Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
Масаллинский район завоевал звание "Молодежной столицы Азербайджана-2020", сообщает Day.Az со ссылкой на министерство молодежи и спорта.
На это звание претендовали 16 городов и районов Азербайджана.
С 40,3 процента голосов Масаллы обошел Лянкяран (23,4 процента).
Напомним, что с 2012 года при организации министерства молодежи и спорта проводится интернет-конкурс, в ходе которого "Молодежной столицей" объявляется один город или район страны.
Голосование проходило с 24 января по 30 января на сайте www.genclerpaytaxti.az
Отметим, что ежегодно обладатель звания "Молодежной столицы" официально объявляется на мероприятии, проводимом при организации министерства 2 февраля - в День молодежи Азербайджана, и символический ключ "Молодежной столицы" вручается официальным представителям города или региона.
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