ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство "(ASCO) проводит необходимые профилактические мероприятия в связи с угрозой коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, департамент качества, здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды ASCO проинформировал моряков посредством радиограммы о синдромах коронавируса, мерах профилактики. В целях просвещения на адреса электронной почты сотрудников был отправлен специально разработанный "бюллетень безопасности", связанный с вирусом.

"В рамках профилактических мероприятий было поручено обеспечить членов экипажа пароходов, плавающих в направлении Казахстана и Туркменистана, защитными средствами, такими как перчатки, респираторы, очки, комбинезон", - говорится в сообщении.

Отметим, что на судах ASCO строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, режим дезинфекции.