В рамках предупредительных мер для предотвращения распространения острых респираторных инфекционных заболеваний в Центре транспортного обмена "Кероглу" в очередной раз проведена дезинфекция.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, специальными растворами дезинфицированы перроны, залы ожидания и территория парка, передает Day.Az.

Для удобства пассажиров, работы были проведены ночью.