https://news.day.az/society/1199022.html Бакинское транспортное агентство проводит работы по дезинфекции - ФОТО
Бакинское транспортное агентство проводит работы по дезинфекции - ФОТО
В рамках предупредительных мер для предотвращения распространения острых респираторных инфекционных заболеваний в Центре транспортного обмена "Кероглу" в очередной раз проведена дезинфекция.
Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, специальными растворами дезинфицированы перроны, залы ожидания и территория парка, передает Day.Az.
Для удобства пассажиров, работы были проведены ночью.
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