В Баку изменена схема движения регулярной маршрутной линии, сообщил Day.Az со ссылкой Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, причиной являются ремонтные работы, проводимые на дороге.

"В связи с проведением ремонтных работ на улице Инглаба Исмаилова, схема движения регулярного маршрута № 104 будет организована по альтернативной дороге до завершения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.