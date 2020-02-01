https://news.day.az/society/1199028.html В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов - ФОТО
В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов - ФОТО
В Баку изменена схема движения регулярной маршрутной линии, сообщил Day.Az со ссылкой Бакинское транспортное агентство.
Согласно сообщению, причиной являются ремонтные работы, проводимые на дороге.
"В связи с проведением ремонтных работ на улице Инглаба Исмаилова, схема движения регулярного маршрута № 104 будет организована по альтернативной дороге до завершения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.
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