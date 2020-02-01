В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром в отдельных местах возможны осадки, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-850, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами осадки, на горных территориях ожидается снег. Днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 0-4, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла