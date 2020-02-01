Сотрудник полиции Бакинского метрополитена обнаружил крупную сумму денег на станции метро "28 Мая", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

30 января в 18:40 сержант полиции Намиг Насибов обнаружил на полу метростанции 2139 манатов.

В тот же день гражданка Илаха Садыгова обратилась в полицию в связи с утерей денег в метро возле аппарата BakıKart.

Владелица потерянных денег выразила благодарность полиции.