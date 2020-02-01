https://news.day.az/society/1199124.html Сотрудник полиции нашел крупную сумму денег в метро - ФОТО
Сотрудник полиции нашел крупную сумму денег в метро - ФОТО
Сотрудник полиции Бакинского метрополитена обнаружил крупную сумму денег на станции метро "28 Мая", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
30 января в 18:40 сержант полиции Намиг Насибов обнаружил на полу метростанции 2139 манатов.
В тот же день гражданка Илаха Садыгова обратилась в полицию в связи с утерей денег в метро возле аппарата BakıKart.
Владелица потерянных денег выразила благодарность полиции.
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