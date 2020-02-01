"Со студентами в Китае регулярно поддерживается связь как через Министерство иностранных дел Азербайджана, так и посольство Азербайджана в Китае".

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов. Он отметил, что в Китае на основе межправительственного соглашения обучаются 62 азербайджанских студента, в целом около 500 молодых азербайджанцев: "Большинство из них уже в Азербайджане. Некоторые студенты находятся в других городах Китая. Они предпочли остаться там, несмотря на серьезную угрозу. Однако не все государственные органы контролируют вопрос. Нет никаких проблем с возвращением тех, кто желает вернуться на родину".

Министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане обучаются 94 гражданина Китая: "Один китайский студент помещен в медицинское учреждение из-за плохого самочувствия. Руководство Бакинского государственного университета регулярно поддерживает с ним связь. Никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет".