Спецрейс турецких ВВС, мобилизованный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из китайского города Ухань, прибыл в Анкару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в аэропорту прибывший рейс встречают бригады медиков и спецтехника. Эвакуированные будут находиться на карантине в Турции еще две недели.

Напомним, что с декабря прошлого года в Китае стал распространяться коронавирус 2019-nCoV.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, России и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 11,1 тысяч человек, 259 больных скончались.