В жилом доме в Гяндже произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие случилось в жилом массиве Ени Гасаба.

Так, Марьям Байрамова (1952 г.р.) и Пери Рзаева (1954 г.р.) были доставлены в больницу с ожогами.

Согласно информации, они пострадали от взрыва, произошедшего в результате утечки газового баллона, используемого для приготовления пищи.

По факту ведется разбирательство.