https://news.day.az/society/1199196.html Сильный взрыв в жилом доме в Гяндже, есть пострадавшие
Сильный взрыв в жилом доме в Гяндже, есть пострадавшие
В жилом доме в Гяндже произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие случилось в жилом массиве Ени Гасаба.
Так, Марьям Байрамова (1952 г.р.) и Пери Рзаева (1954 г.р.) были доставлены в больницу с ожогами.
Согласно информации, они пострадали от взрыва, произошедшего в результате утечки газового баллона, используемого для приготовления пищи.
По факту ведется разбирательство.
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