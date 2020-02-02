Вчера примерно в 23:00 в селе Даначы Загатальского района произошло ДТП. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, перевернулся мотоцикл с прицепом, за рулем которого находился житель села Абдурахман Магомедрасул оглу Худулов (1952 г.р.). 

В результате аварии А.Худулов получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации Загатальской центральной районной больницы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

По факту проводится расследование. 