Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 8-13 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 миллиметров до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами ночью и днем туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 1-6 градусов тепла.