2 февраля - важная дата, которая связана с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева, проявлявшего большое внимание и заботу о молодежи, оценивавшего молодежную политику как одно из важнейших направлений независимого азербайджанского государства. Согласно Указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, 2 февраля было объявлено Днем молодежи Азербайджана. Политический курс Гейдара Алиева сегодня достойно продолжает его преемник Президент Ильхам Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 2 февраля в Baku Crystal Hall при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана прошел грандиозный Фестиваль молодежи. В мероприятии принял участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов

Для посетителей были созданы космозона (робототехника, научное шоу, выступление трансформеров), зона с игровыми автоматами, стенды для косплея и зеркального шоу, квест-рум, уголок граффити, зона виртуальной реальности и мн.др.

Кульминацией фестиваля стал концерт с участием звезд эстрады. Также в этот день гостями мероприятия стали известные спортсмены, которые поздравили азербайджанскую молодежь с праздником.