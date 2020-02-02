Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру вузов и АН Азербайджана, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены прошли в Баку, Гяндже и Нахчыване. Во всех зданиях экзамены начались в 11:00 и продлились 3 часа.

Для управления процессом экзаменов в ГЭЦ также действовал оперативный штаб. Экзамен проводился во всех зданиях в соответствии с инструкциями.

Результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.