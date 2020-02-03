Частичные анализы проб, полученных у эвакуированных в Турцию из охваченного коронавирусом китайского Уханя лиц, дали отрицательный результат.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, окончательные результаты тестирования на новый коронавирус образцов, взятых у 61 доставленного в Турцию пациента, станут известны в понедельник, третьего февраля.

На аэродроме "Этимесгут" в Анкаре в субботу вечером приземлился военно-транспортный самолет с группой граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи с распространением коронавируса нового типа.

A400M ВВС Турции, переоборудованный под амбулаторный самолет, вылетел в Китай в пятницу с группой медиков на борту.

В самолет были загружены защитные костюмы, маски, дезинфицирующие вещества и другие медицинские принадлежности, предоставленные Агентством по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA) и Министерством здравоохранения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.