В Геранбойском районе два человека пострадали в результате ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла у села Гарабуджаг.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека - Алиев Фуад Самеддин оглу 1986 и г.р. и неустановленный житель Тертерского района.

Выясняются обстоятельства ДТП.