https://news.day.az/society/1199360.html Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
В Геранбойском районе два человека пострадали в результате ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла у села Гарабуджаг.
В результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека - Алиев Фуад Самеддин оглу 1986 и г.р. и неустановленный житель Тертерского района.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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