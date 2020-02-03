https://news.day.az/society/1199382.html Названа дата наступления весны в Азербайджане
Названа дата наступления весны в Азербайджане
Стало известно, когда в Азербайджане наступит весна.
Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси, в этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:49:36.
Солнце переместится из южного полушария в северное. В этот момент центр Солнца окажется на пересечении эклиптики с небесным экватором. В астрономии это называется точкой весеннего равноденствия.
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