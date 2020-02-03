https://news.day.az/society/1199384.html Обнародованы даты новрузовских «чершенбе»
Обнародованы даты новрузовских «чершенбе»
Стало известно, когда в Азербайджане наступит весна.
В этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:49:36, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
25 февраля будет отмечаться "су чершенбеси", 3 марта - "од чершенбеси", 10 марта - "йель чершенбеси", а 17 марта - "торпаг чершенбеси" (последний вторник перед Новрузом).
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