Стало известно, когда в Азербайджане наступит весна.

В этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:49:36, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

25 февраля будет отмечаться "су чершенбеси", 3 марта - "од чершенбеси", 10 марта - "йель чершенбеси", а 17 марта - "торпаг чершенбеси" (последний вторник перед Новрузом).