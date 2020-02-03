В настоящее время в инфекционное отделение Центра клинической медицины помещены два человека.

Как сообщает Day.Az, один из них является гражданином Китая (1996 г.р.), последний раз был на родине 19 января. Ответы анализов отрицательные, никакого вируса обнаружено не было. Жалоб нет. 4 февраля он будет выписан.

Второй - гражданин Азербайджана (1994 г.р.), учится в Китае. В Баку прибыл 28 января. Жалоб нет, однако несмотря на это, до окончания инкубационного периода он останется в больнице.

Состояние лиц, которых поместили в специальное медицинское учреждение, удовлетворительное. После окончания срока карантина они также будут выписаны.