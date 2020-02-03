В Билясуваре отравились 4 члена одной семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гюнешли.

Жители села Ахмедов Адиль (1958 г.р.), его супруга Хасыева Мерифет (1963 г.р.), дети Ахмедов Амиль (1991 г.р.) и Ахмедова Севана (1997 г.р.) с диагнозом "отравление" были доставлены в центральную районную больницу.

После оказания помощи они были доставлены в Клинический медицинский центр в Баку.

Было установлено, что все они отравились консервированными томатами.

По факту ведется расследование.