https://news.day.az/society/1199416.html Массовое отравление в Билясуваре
Массовое отравление в Билясуваре
В Билясуваре отравились 4 члена одной семьи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гюнешли.
Жители села Ахмедов Адиль (1958 г.р.), его супруга Хасыева Мерифет (1963 г.р.), дети Ахмедов Амиль (1991 г.р.) и Ахмедова Севана (1997 г.р.) с диагнозом "отравление" были доставлены в центральную районную больницу.
После оказания помощи они были доставлены в Клинический медицинский центр в Баку.
Было установлено, что все они отравились консервированными томатами.
По факту ведется расследование.
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