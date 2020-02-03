https://news.day.az/society/1199420.html Для совершения хаджа из Азербайджана обратились более 30 человек
Для совершения хаджа из Азербайджана обратились более 30 человек
Для совершения хаджа из Азербайджана обратились более 30 человек.
Об этом АПА сообщили в Управлении мусульман Кавказа, передает Day.Az. В сообщении отмечается, что прием документов начался 24 января и продлится до конца мая.
В УМК также отметили, что хадж ожидается в период с 20 июля по 15 августа.
Отметим, что в этом году квота составила 1500, а стоимость хаджа - 4490 долларов США.
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