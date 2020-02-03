Для совершения хаджа из Азербайджана обратились более 30 человек.

Об этом АПА сообщили в Управлении мусульман Кавказа, передает Day.Az. В сообщении отмечается, что прием документов начался 24 января и продлится до конца мая.

В УМК также отметили, что хадж ожидается в период с 20 июля по 15 августа.

Отметим, что в этом году квота составила 1500, а стоимость хаджа - 4490 долларов США.