В Азербайджане будут дезинфицировать автобусы из-за коронавируса
Для предотвращения распространения недавно обнаруженного коронавируса nCoV 2019 в Китае, согласно приказу Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, началась дезинфекция автобусов (международных и внутренних).
Об этом Trend сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
По ее словам, задача ежедневной дезинфекции автобусов, особенно участвующих в международных перевозках, поручена компании-перевозчику. Процесс будет полностью контролироваться агентством.
"Несмотря на низкую вероятность появления вируса, международным и местным перевозчикам были даны серьезные инструкции. Если раньше дезинфекция проводилась один раз в неделю или каждые 15 дней, теперь международные перевозчики будут дезинфицировать автобусы каждый день, а региональные и междугородние автобусы - каждые 3 дня", - сказала Аллахъярова.
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