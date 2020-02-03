Для предотвращения распространения недавно обнаруженного коронавируса nCoV 2019 в Китае, согласно приказу Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, началась дезинфекция автобусов (международных и внутренних).

Об этом Trend сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По ее словам, задача ежедневной дезинфекции автобусов, особенно участвующих в международных перевозках, поручена компании-перевозчику. Процесс будет полностью контролироваться агентством.

"Несмотря на низкую вероятность появления вируса, международным и местным перевозчикам были даны серьезные инструкции. Если раньше дезинфекция проводилась один раз в неделю или каждые 15 дней, теперь международные перевозчики будут дезинфицировать автобусы каждый день, а региональные и междугородние автобусы - каждые 3 дня", - сказала Аллахъярова.