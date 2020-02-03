https://news.day.az/society/1199457.html Смертельное ДТП в Ходжавенде
Смертельное ДТП в Ходжавенде
В Ходжавенде произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 1 февраля примерно в 21:00 на территории поселка Ени Ходжавенд Ходжавендского района автомобиль марки "ВАЗ-2013", за рулем которого находился житель района В.Саваланов, сбил Н.Ализаде и И.Гаджизаде.
Пострадавшие были госпитализированы, из них Н.Ализаде скончался в больнице.
По факту Ходжавендским районным отделением полиции проводится расследование.
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