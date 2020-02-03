В Ходжавенде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 1 февраля примерно в 21:00 на территории поселка Ени Ходжавенд Ходжавендского района автомобиль марки "ВАЗ-2013", за рулем которого находился житель района В.Саваланов, сбил Н.Ализаде и И.Гаджизаде.

Пострадавшие были госпитализированы, из них Н.Ализаде скончался в больнице.

По факту Ходжавендским районным отделением полиции проводится расследование.