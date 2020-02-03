4 февраля в 11.00 в Boulevard Hotel Baku пройдет Конгресс кулинаров Азербайджана, организованный общественной организацией "Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана" (АКСА).

Как сообщили Trend организаторы, в работе конгресса примут участие около трехсот специалистов, будут представлены различные презентации и выступления профессионалов кулинарной сферы, передает Day.Az. Особенно стоит отметить презентацию чемпионата "Золотой Шах", который пройдет в Baku Expo Center в рамках азербайджанской международной выставки "Пищевая промышленность" - World Food Azerbaijan 2020. Гости конгресса также смогут ознакомиться с отчетом Ассоциации за 2019 год, презентацией корпоративного участия и планах на 2020 год.

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Общественная организация "Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана", созданная на основе инициативной группы поваров и прошедшая официальную регистрацию, начала активную деятельность в 2019 году. Ассоциацией проведен чемпионат поваров Азербайджана, запущен онлайн портал Chefs.az, члены АКСА принимают активное участие в различных международных соревнованиях и мероприятиях. В 2019 году АКСА участвовала и презентовала национальную гастрономию в зарубежных странах - ОАЭ, России, Украине, Италии, Франции, Черногории, Северной Македонии, Грузии, Германии и др.

Более подробно о деятельности АКСА на официальном сайте https://chefs.az/