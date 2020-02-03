https://news.day.az/society/1199611.html В Баку ограбили известный ресторан
В Баку ограбили известный ресторан
Сотрудники Хатаинского РУП расследуют кражу со взломом в известном ресторане "Bəh-Bəh" на Нобелевском проспекте.
Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.
2 февраля владелец ресторана Вагиф Багиров сообщил полиции, что через окно в ресторан пробрались неизвестные. Преступники открыли небольшой сейф и украли 3400 манатов, принадлежащих работнику ресторана Ильфану Юсифову.
Следствие по факту продолжается.
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