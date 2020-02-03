Сотрудники Хатаинского РУП расследуют кражу со взломом в известном ресторане "Bəh-Bəh" на Нобелевском проспекте.

Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

2 февраля владелец ресторана Вагиф Багиров сообщил полиции, что через окно в ресторан пробрались неизвестные. Преступники открыли небольшой сейф и украли 3400 манатов, принадлежащих работнику ресторана Ильфану Юсифову.

Следствие по факту продолжается.