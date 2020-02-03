В центре Сумгайыта произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зарегистрирован сегодня вечером в центре города, недалеко от парка имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автомобиль марки "KİA" врезался в микроавтобус марки "Ford". Хотя в результате происшествия никто не пострадал, оба автомобиля серьезно деформировались.

По факту ведется расследование.