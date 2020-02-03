https://news.day.az/society/1199671.html В Сумгайыте столкнулись два автомобиля - ФОТО
В Сумгайыте столкнулись два автомобиля - ФОТО
В центре Сумгайыта произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зарегистрирован сегодня вечером в центре города, недалеко от парка имени Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автомобиль марки "KİA" врезался в микроавтобус марки "Ford". Хотя в результате происшествия никто не пострадал, оба автомобиля серьезно деформировались.
По факту ведется расследование.
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