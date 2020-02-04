https://news.day.az/society/1199702.html Мотоциклист на Harley-Davidson попал в жесткое ДТП в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО
Мотоциклист на Harley-Davidson попал в жесткое ДТП в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Сабаильском районе Баку один человек пострадал в результате ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла рядом с площадью "Азнефть".
Двигавшийся на большой скорости мотоцикл марки Harley-Davidson, потеряв управление, столкнулся с бордюром, затем с деревом на обочине.
В результате ДТП мотоциклист госпитализирован с тяжелой травмой.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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