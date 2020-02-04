В Сабаильском районе Баку один человек пострадал в результате ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла рядом с площадью "Азнефть".

Двигавшийся на большой скорости мотоцикл марки Harley-Davidson, потеряв управление, столкнулся с бордюром, затем с деревом на обочине.

В результате ДТП мотоциклист госпитализирован с тяжелой травмой.

Выясняются обстоятельства ДТП.