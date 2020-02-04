https://news.day.az/society/1199707.html В этой части Баку не будет воды
В этой части Баку не будет воды
Сегодня в течение дня в поселках Атбулаг, Наваи, Гызылбурун Гаджигабульского района, а также Алят и Гобустан Гарадагского района Баку, в части поселка Сангачал будут перебои с подачей питьевой воды, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.
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