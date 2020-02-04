Пресс-службы Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию опубликовали совместное заявление.

Согласно информации, 5 человек были помещены в инфекционное отделение Клинического медицинского центра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гражданин Азербайджана, 1993 года рождения, учится в Китае. Температура нормальная, жалоб нет, будет проверяться до истечения срока карантина.

Гражданин Азербайджана, 1992 года рождения, учится в Пекине. Прибыл со своей женой 1993 года рождения. Жалоб нет, оба будут обследованы врачами.

Гражданин Азербайджана, 1998 года рождения, учится в Китае. При контроле на пограничном переходе температура была чуть выше нормы. В настоящее время его осматривают врачи.

Гражданин Азербайджана, 1998 года рождения, учится в Китае. Нареканий нет, температура нормальная. Будет проверяться до истечения срока карантина.

Гражданка Азербайджана, 1997 года рождения, учится в Пекине, не жалуется, температура нормальная.

Данные лица прибыли из Стамбула и Москвы транзитными рейсами в Баку.

Что касается гражданина Китая, обучающегося в Баку, то его сегодня выпишут, поскольку срок его карантина истек. У него нет проблем со здоровьем.