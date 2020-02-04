Оштрафован "lDEAL"
Оштрафован "lDEAL", который недавно приобрел сеть парфюмерных магазинов "Sabina", и после слияния был переименован в ООО "ADORE Company".
Решение было принято в Наримановском районном суде Баку 19 декабря 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Banker.az.
Генеральный директор компании (и ее законный представитель) Самир Алиев обратился в Бакинский апелляционный суд и выразил недовольство по данному вопросу. Согласно решению суда, данное решение было отменено и отправлено обратно в суд первой инстанции.
Причиной штрафа парфюмерной компании является нарушение законодательства о рекламе на открытом пространстве, то есть размещение рекламы на открытом пространстве без технического паспорта, а также нарушение требований открытой рекламы.
Отметим, что штрафы за это административное правонарушение составляются Государственным рекламным агентством в виде протокола и направляются в суд.
Согласно этому протоколу, юридические лица штрафуются на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч манатов.
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