Оштрафован "lDEAL", который недавно приобрел сеть парфюмерных магазинов "Sabina", и после слияния был переименован в ООО "ADORE Company".

Решение было принято в Наримановском районном суде Баку 19 декабря 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Banker.az.

Генеральный директор компании (и ее законный представитель) Самир Алиев обратился в Бакинский апелляционный суд и выразил недовольство по данному вопросу. Согласно решению суда, данное решение было отменено и отправлено обратно в суд первой инстанции.

Причиной штрафа парфюмерной компании является нарушение законодательства о рекламе на открытом пространстве, то есть размещение рекламы на открытом пространстве без технического паспорта, а также нарушение требований открытой рекламы.

Отметим, что штрафы за это административное правонарушение составляются Государственным рекламным агентством в виде протокола и направляются в суд.

Согласно этому протоколу, юридические лица штрафуются на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч манатов.