https://news.day.az/society/1199771.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Товузе произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 03:40 на территории Товуза в 42 км к северо-востоку от станции Газах.
Магнитуда землетрясения составила 3.1.
Землетрясение, произошедшее на глубине 9 км, не ощущалось.
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