В Товузе произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 03:40 на территории Товуза в 42 км к северо-востоку от станции Газах.

Магнитуда землетрясения составила 3.1.

Землетрясение, произошедшее на глубине 9 км, не ощущалось.