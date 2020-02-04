3 февраля в поселке Красная Слобода Губинского района Азербайджана состоялось техническое открытие Музея истории и культуры горских евреев. Об этом написано на Фейсбук странице музея, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом эта уникальная, единственная в своем роде площадка становится доступной для посещения всех желающих.

Музей расположен в здании Карчогской синагоги, закрытой в советские годы. Уникальное здание отреставрировали, восстановив его первоначальный облик.

Инициатива создания музея принадлежит российским бизнесменам и филантропам - выходцам из Красной Слободы: бизнесменам и меценатам Году Нисанову, Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву.

Созданием общей концепции и сбором экспонатов занимался Международный фонд СТМЭГИ - крупнейшая организация, объединяющая горских евреев всего мира. Был организован масштабный сбор экспонатов для музея не только по всему Кавказу, но и в других странах и регионах. В дар музею были переданы ценные экспонаты, ставшие украшением его коллекции: одежда, украшения, ритуальная утварь, рукописи, книги, старинные предметы быта. Для оформления интерьеров музея была привлечена компания SetLine из Баку.

Особое внимание создатели музея уделили мультимедийной составляющей, благодаря чему экспозиция приобрела современный высокотехнологичный облик. В фондах музея собрана еврейская религиозная литература, а также книги на языке джуури. В перспективе в музее будет создана крупнейшая в мире библиотека на этом языке и центр по изучению истории, традиций и культуры горских евреев.

Ожидается, что открытие музея станет стимулом для экономического подъема Красной Слободы и окрестных районов. Так, по мнению доктора политологии, ведущего научного сотрудника Института права и прав человека Академии наук Азербайджана Моисея Беккера, увеличится приток иностранных туристов в регион и в Азербайджан в целом. "В связи с открытием музея горских евреев в Азербайджан будет приезжать гораздо больше туристов из Израиля. Скоро мы увидим значительный прогресс в области туристического сотрудничества.

Сейчас разрабатываются маршруты по еврейским местам в Азербайджане. Они вернутся в Израиль с новыми впечатлениями и передадут их всем своим друзьям и родственникам, которые, в свою очередь, будут заинтересованы в посещении Азербайджана", - отметил ученый.

Билеты для посещения музея можно приобрести в туристическом информационном центре в Красной Слободе.

Дополнительная информация на странице музея в Фейсбуке https://www.facebook.com/qubamuseum/ и по телефону: +994 55 5599595.