В феврале Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует проведение ярмарок труда в 12 городах и районах Азербайджана (Балакяне, Гёйчае, Лянкяране, Габале, Шеки, Бейлагане, Гёранбое, Нефтчале, Шамахы, Товузе, Сумгайыте и Гяндже).

Как сообщили Day.Az в министерстве, на ярмарках труда безработным и ищущим работу гражданам будут предложены вакантные рабочие места, имеющиеся в управлениях, предприятиях и учреждениях этих регионов. Им будут предоставлены направления на вакантные рабочие места в соответствии с профессией и специальностью, а лица, не имеющие профессии и специальности или испытывающие трудности в нахождении работы, соответствующей своим профессиональным способностям будут привлечены к курсам профессиональной подготовки.

В ходе ярмарок будет также проводиться учет безработных и ищущих работу лиц для их привлечения к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.

Отметим, что в этом году предусмотрено проведение 100 ярмарок труда в 58 городах и районах нашей республики.