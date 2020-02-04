https://news.day.az/society/1199831.html В Баку девушка украла из своего дома 16 тысяч долларов
В Баку девушка украла из своего дома 16 тысяч долларов
В Баку произошла кража.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского РУП, была арестована дочь владельца квартиры А.Мамедова, которая подозревается в краже 1000 манатов и 16000 долларов.
Расследование по факту продолжается.
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