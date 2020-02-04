В Баку произошла кража.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского РУП, была арестована дочь владельца квартиры А.Мамедова, которая подозревается в краже 1000 манатов и 16000 долларов.

Расследование по факту продолжается.