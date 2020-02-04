В Азербайджане будет организован III летний лагерь молодежной диаспоры
Госкомитет по работе с диаспорой готовится к реализации одного из крупномасштабных проектов - организации очередного летнего лагеря молодежи диаспоры, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на комитет.
Регистрация для участия в III летнем лагере азербайджанской молодежной диаспоры "Könüllülər-2020" ("Волонтеры-2020") уже началась.
Летний лагерь будет действовать с 12 по 19 июля этого года в г. Гусар.
Лагерь посвящается объявлению 2020 года "Годом волонтеров" в Азербайджане в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева.
В лагере могут участвовать представители молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, способные общаться на азербайджанском языке.
Участие в лагере бесплатное.
Желающие участвовать в III летнем лагере азербайджанской молодежной диаспоры "Könüllülər-2020" ("Волонтеры-2020") могут ознакомиться с формой обращения и условиями в лагере, пройдя по ссылке.
Отметим, что Комитет уже успешно организовал два летних лагеря молодежной диаспоры. Азербайджанцы, живущие в различных странах мира, и молодые представители народов, питающих дружеское отношение к Азербайджану, собравшись на этой платформе, получают возможность ближе познакомиться с Азербайджаном, а также пообщаться между собой.
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