Госкомитет по работе с диаспорой готовится к реализации одного из крупномасштабных проектов - организации очередного летнего лагеря молодежи диаспоры, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на комитет.

Регистрация для участия в III летнем лагере азербайджанской молодежной диаспоры "Könüllülər-2020" ("Волонтеры-2020") уже началась.

Летний лагерь будет действовать с 12 по 19 июля этого года в г. Гусар.

Лагерь посвящается объявлению 2020 года "Годом волонтеров" в Азербайджане в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В лагере могут участвовать представители молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, способные общаться на азербайджанском языке.

Участие в лагере бесплатное.

Желающие участвовать в III летнем лагере азербайджанской молодежной диаспоры "Könüllülər-2020" ("Волонтеры-2020") могут ознакомиться с формой обращения и условиями в лагере, пройдя по ссылке.

Отметим, что Комитет уже успешно организовал два летних лагеря молодежной диаспоры. Азербайджанцы, живущие в различных странах мира, и молодые представители народов, питающих дружеское отношение к Азербайджану, собравшись на этой платформе, получают возможность ближе познакомиться с Азербайджаном, а также пообщаться между собой.