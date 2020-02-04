В Центре Гейдара Алиева Билясуварского района состоялось открытие художественной выставки "Xocalı Tarixin Qan Yaddaşı", посвященной 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend организаторы проекта EMEDIA GROUP, передает Day.Az. Мероприятие прошло при содействии Исполнительной власти и Управления культуры Билясуварского района, Государственной художественной галереи.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов Карабахской войны. Выступили председатель EMEDIA GROUP Эльшан Алиев, зампредседателя Турал Нурмамедов, художественный руководитель проекта Улькер Абульфет, председатель общественного объединения "Поддержка развитию профессионального образования" Ирада Алили и другие, был представлен видеоматериал о Ходжалинском геноциде и фильм режиссера Эльвина Абдуллаева "Məriz". Ведущей мероприятия была Алида Мустафаева.

Выставка "Xocalı Tarixin Qan Yaddaşı" проходит в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", которая стартовала в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Цель проекта - показать, что Ходжалинский геноцид никогда не будет забыт, что это чудовищное злодеяние не только против Азербайджана, но и против всего человечества. Проект будет также представлен в Губе и Гяндже, с 16 по 26 февраля - Грузии, России и Турции и завершится 28 февраля в Баку.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

Далее около ста участников проекта посетили семью Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, выразили почтение памяти шехида, который пал за свободу и независимость страны, освобождение родной земли от армянских оккупантов.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, до сих пор не выполняются Арменией.