Сотрудники береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) провели очередную спасательную операцию в Каспийском море.

Как сообщили Day.Az в ГПС, 3 февраля примерно в 12:15 пограничное сторожевое судно "Туфан", патрулировавшее государственную границу в южном направлении Каспийского моря, заметило в 8,1 милях от поселка Нариманабад Лянкяранского района рыболовецкую лодку с сигнализировавшими о помощи 2 членами экипажа.

В результате спасательных работ в штормовых условиях пограничное сторожевое судно взяло на буксир терпевшую в море бедствие по причине технической неисправности моторную рыбацкую лодку марки "Yamaha-40" с бортовым номером "ВА-5142". Около 15:10 рыбаки были спасены и переправлены на берег на территории поселка Нариманабад.

Установлена личность спасенных военнослужащими ГПС лиц - это жители поселка Нариманабад Лянкяранского района Сулейманов Садраддин Едияр оглу (1977 г.р.) и Аскеров Наиль Намиг оглу (1987 г.р.).