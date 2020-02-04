В Баку доставлено 300 новых современных автобусов.

Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в ближайшее время они будут пущены на линии: "Это 20 18-метровых автобусов, а остальные - 12-метровые. По указанию Президента Ильхама Алиева, в этом году планируется приобрести еще 415 автобусов. Это на 60-70% позволит обновить автобусный парк Баку".