На Абшеронском полуострове будет создан новый питомник по выращиванию саженцев.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

По его словам, при финансовой поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН в поселке Джейранбатан Абшеронского района будет создано отвечающий современным стандартам крупный питомник по выращиванию саженцев деревьев. Здесь будет выращиваться около 1,2 миллиона единиц высококачественных саженцев, приспособленных к местным климатическим условиям.

Замминистра добавил, что в рамках озеленения Абшеронского полуострова, которому в этом году будет уделено особое внимание, будут использованы саженцы данного хозяйства.

"Работы в направлении создания хозяйства уже начались. Ожидается, что питомник заработает осенью этого года", - подытожил Фирдовси Алиев.