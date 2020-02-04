В Париже завершился пятидневный Международный автомобильный фестиваль (FAI) - выставка концепт-каров, где известные дизайнеры представили модели, которые будут вдохновлять автомобильную отрасль в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля жюри, состоящее из представителей автоспорта, архитектуры, моды, дизайна, культуры и масс-медиа, вручили специальные призы лучшим автомобильным и художественным проектам прошлого года.

Среди лауреатов оказался и архитектор гоночных трасс Герман Тильке - он получил Гран-при фестиваля за достижения в области архитектуры за реализацию оригинальных и креативных идей, повлиявших на автомобильную отрасль. Последний реализованный на данный момент проект немецкого архитектора - городская трасса Гран-при Вьетнама в Ханое.

Архитектор ряда автодромов Формулы-1 Герман Тильке, являющийся автором проекта бакинской гоночной трассы.