Бакинское транспортное агентство рассматривает совместно с зарубежной компанией вопрос строительства трамвайной линии в Баку.

Об этом сказал председатель правления Агентства Вюсал Керимли, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время мы работаем в этом направлении с международными организациями. Обсуждается вопрос соединения поселков Локбатан и Говсан трамвайной линии через проспект Нефтяников и Белый город. Первый ряд Приморского национального парка меньше используется жителями, они предпочитают гулять ближе к морю, поэтому построить трамвайную линию вполне возможно. Если эти организации дадут положительный ответ, на проспекте Нефтяников общественного транспорта вообще не останется".