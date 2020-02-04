Мы крайне заинтересованы в том, чтобы общественность сама оказывала поддержку министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана в работах по озеленению, сама поднимала вопросы о том, на каких территориях следует это делать.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

Он призвал население проявлять активность в мероприятиях такого рода, а также самим предлагать министерству на каких участках следует проводить работу по озеленению. Замминистра также призвал граждан принять участие в опросах министерства в социальных сетях.

"Жители конкретных территорий могут сообщить названия этих мест в ходе опроса, а мы, вместе с гражданами, будет проделывать работу по озеленению этих территорий. Однако, дело этим не ограничивается. Мы также заинтересованы в том, чтобы посаженые деревья выросли здоровыми, чтобы они охранялись, имела место общественная критика. Опыт прошлого года показывает, что граждане уже сами проявляют активность в этом вопросе", - сказал Алиев.

Он сообщил, что в пору весеннего и осеннего сезонов посадки деревьев в 2019 году по республике было посажено около двух миллионов деревьев. Саженцы были выращены в растениеводческих питомниках министерства. С целью поддержки развития шелководства, только в прошлом году роздано 700 тысяч тутовых саженцев. В этом году с участием волонтеров будет посажено больше деревьев, чем в прошлом году.

"Президент Ильхам Алиев объявил 2020 год "Годом волонтеров". В этой связи, министерство уже предпринимает определенные шаги в этом направлении. При министерстве создан штаб, составлен и представлен в соответствующие структуры план мероприятий. С участием волонтеров и при поддержке общественности мы планируем посадить в этом году значительно больше деревьев, чем в прошлом. Независимо от профессии и возраста для всех необходима здоровая окружающая среда. Однако, наряду с правом на жизнь в здоровой среде, человек также должен участвовать в ее формировании. Все мы должны начинать с самих себя. Природу должен защищать каждый гражданин", - подчеркнул Фирдовси Алиев.