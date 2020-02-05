Некоторые азербайджанцы, построившие семью в Турции и проживающие там, задаются вопросом: лишаются ли они гражданства Азербайджана при получении турецкого паспорта?

Несмотря на то, что в связи с этим принят соответствующий закон, наши консульства и посольства за рубежом недостаточно информируют граждан, передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo.

Проживающая в Турции Седа Акгюль (имя и фамилия изменены) утверждает, что после получения турецкого гражданства ее семье, проживающей в Баку пришло уведомление из Суда по тяжким преступлениям. По причине того, что женщина получила турецкое гражданство и не известила об этом вовремя правительство Азербайджана, ее оштрафуют на 3000-5000 манатов. В случае неуплаты штрафа дело пойдет в суд, а после суда следует наказание на административной основе.

Таким образом, информацию о принятии гражданства иной страны следует сообщить не позже 1 месяца с момента получения гражданства в соответствующие органы - МВД, Госслужбу миграции. Не соблюдающие данное правило будут оштрафованы в размере 3000-5000 манатов.

Данный закон не применяется к тем, кто получил гражданство раньше 2014 года, то есть до момента вступления этого закона в силу.