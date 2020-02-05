Реконструкция автомобильной дороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно сообщению, протяженность автомобильной дороги республиканского значения Бахрамтепе-Билясувар составляет 60 километров. По проекту проводятся работы по улучшению дороги до II технической степени с сохранением существующей дорожной оси. Общая ширина дороги составляет 15 метров, сюда входят проезжая часть шириной 7,5 метра и обочины шириной 3,75 метра по каждому направлению.

"В рамках проекта была проведена мобилизация дороги. После земляных работ началось строительство дорожного фундамента. Дорожное основание строится с использованием оптимальных смесей из щебня и песка. Параллельно с этим ведутся работы по асфальтированию подготовленных к дорожному основанию частей. Таким образом, укладывается новое асфальтобетонное покрытие толщиной 27 сантиметров, состоящее из трех слоев", - отмечается в сообщении.

Также в нем отмечается, что в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" предусматривается строительство трех автомобильных мостов вдоль 60-километровой дороги. Планируется отремонтировать и укрепить существующий автомобильный мост длиной 230 метров, расположенный на 3,7 километре дороги вдоль реки Араз. Прогресс работ по мостам составляет 85 процентов.

В настоящее время работы по удалению существующих труб и строительству новых также находятся в списке выполненных работ.

В соответствии с проектом также будут построены подземные переходы в 8 точках вдоль дороги, в необходимых местах также планируется установка 28 автобусных остановок.

Отметим, что автомобильная дорога Бахрамтепе-Билясувар имеет важное значение с точки зрения экономических связей между регионами Азербайджана, в том числе Имишлинского и Билясуварского районов, социально-экономического развития сельского хозяйства и регионов, снижения транспортных расходов. Наряду с этим, эта дорога играет важную роль в повышении эффективности транзитных услуг, являясь автомобильной дорогой, соединяющей транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.