Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана приступило к мониторингам состояния очистных установок модульного типа на территории страны. Об этом сообщил в среду Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

По его словам, начиная с 2007 года, министерством во многих селах для удовлетворения потребности населения в чистой питьевой воде были установлены очистные установки модульного типа. В настоящее время они обслуживаются ОАО "Азерсу" (водный оператор).

"Мониторинги по выявлению состояния этих установок уже начались. Их результаты будут представлены правительству", - сказал Алиев.