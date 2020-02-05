Во всем мире действуют ночные и дневные тарифы на проезд в такси, устанавливаются счетчики. Контроль за таксометрами может выполняться с помощью установленных приложений.

Как передает Day.Az, об этом рассказал председатель Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли на радио AutoFM.

По его словам, в деятельности такси следует внедрить механизм штрафов и административного взыскания: "В этом году у нас были встречи с руководителями различных госструктур. Думаем, что правовая сторона вопроса будет урегулирована после первого полугодия. Мы уже завершаем дорожную карту такси. Рассчитаны поступления в государственный бюджет. Установлено необходимое для Баку количество автомобилей такси. После установления единого тарифа проблема с ценами различных служб будет устранена".

Председатель БТА добавил, что в первом квартале года будут рассчитаны экономически обоснованные тарифы и представлены в соответствующие органы: "Работа над этим, вероятно, будет завершена в течение первых 6 месяцев".