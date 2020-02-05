Камера видеонаблюдения зафиксировала похитителя газового счетчика в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку.

Как сообщает Oxu.Az, видео размещено в соцсети, передает Day.Az.

На видео мужчина средних лет кусачками вскрывает коробку с газовым счетчиком, висящую на стене дома.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.