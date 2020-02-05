https://news.day.az/society/1200131.html В Баку похититель газового счетчика попал на камеру наблюдения - ВИДЕО
В Баку похититель газового счетчика попал на камеру наблюдения - ВИДЕО
Камера видеонаблюдения зафиксировала похитителя газового счетчика в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку.
Как сообщает Oxu.Az, видео размещено в соцсети, передает Day.Az.
На видео мужчина средних лет кусачками вскрывает коробку с газовым счетчиком, висящую на стене дома.
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