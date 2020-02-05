Первый тур выпускных экзаменов по уровню общего среднего образования (IX класс) будет организован Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 1, 9 и 15 марта, второй тур - 7, 14 и 21 июня.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Управление по образованию г. Баку.

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (XI) будут проведены 5, 12 и 19 апреля.