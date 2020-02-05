С участием волонтеров и при поддержке общественности в Азербайджане в этом году планируется посадить значительно больше деревьев, чем в прошлом.

Об этом сказал в среду Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

"Глава азербайджанского государства объявил 2020 год "Годом волонтеров". Министерство уже предпринимает определенные шаги в этом направлении. Создан штаб, представлен в соответствующие структуры план мероприятий. С участием волонтеров и при поддержке общественности мы планируем посадить в этом году значительно больше деревьев, чем в прошлом", - сказал Алиев.

Замминистра отметил, что в здоровой окружающей среде нуждаются все, и поэтому участвовать в ее обеспечении должен каждый человек.

Призывая всех к активному участию в акциях по озеленению, Алиев отметил, что граждане могут выступать с инициативами и предлагать проведение подобных акций на той или иной территории: "Министерство экологии заинтересовано в поддержке общественности в данном вопросе".