Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительно-восстановительные работы на участке дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией по направлению к мечети Биби-Эйбат. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно сообщению, строительно-восстановительные работы ведутся на основе отчета, подготовленного в результате геолого-разведочных работ, проводимых на данной территории, а также на основе проекта, подготовленного при участии Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и зарубежных специалистов.

Для отвода дождевых и грунтовых вод с территории построены железобетонные кюветы, предпринимаются шаги по созданию новой дренажной и системы ливневой канализации, отмечается в сообщении.

На следующем этапе в средней части склона также будет построена опорная стена на основе свай. После этого будут проведены работы по восстановлению других полос движения на дороге.

Отметим, что завершение строительно-восстановительных работ планируется до июня.